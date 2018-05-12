Kozluk’ta ’Mahmud ile Yezida’ tiyatro oyununa yoğun ilgi

Yer kalmayınca vatandaşların ayakta izlediği oyun büyük alkış aldı. İlçede ilk defa üniversite tiyatro topluluğunun oyun sergilediğini ifade eden izleyiciler bundan çok memnun ve mutlu olduklarını belirtti.

Kozluk Kültür Sanat Topluluğun daveti üzerine ilçede gösterim yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tiyatro Topluluğunun “Mahmud ile Yezida” oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tiyatroya, Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, İlçe Kaymakamı Osman Bilici ve birçok vatandaş katıldı. Farklı dinleri sebebiyle, birbirlerine kin güden iki farklı aşiretin kızı ve oğlunun zor aşkları, iki aşiret arasındaki toprak davasını, töreleri ve törelerin insan hayatını nasıl etkilediği konusunu anlaya hizmet eden Mahmud ile Yezida oyunu, Yezidi inanışlarına dair pek çok bilgi sahibi olmayı sağlayan bir oyun. Oyunu hiç sıkılmadan izlediğini söyleyen Kübra Durmaz, “İlçemizde ilk defa bir üniversite tiyatro topluluğu tarafından sahnelenen bir oyun izledik. Çok başarılı bir ekip ve oyuna çok iyi hazırlandıklarını düşünüyorum. Oyunun bazı bölümlerinde gözyaşlarımı tutamadım. Harika bir oyun izledik” şeklinde konuştu.