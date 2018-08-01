Kozluk’taki eğitimciler Mereto Dağına tırmandı

2 bin 983 metre yükseklikteki Mereto Dağına tırmanan eğitimciler zirvede piknik yaparak, etraftaki dağ ve ovaları görüntüledi. 2 saatlik bir tırmanıştan sonra zirveye ulaştıklarını belirten Kozluk Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Altuner, ilk defa çıktıkları Mereto zirvesinin görülmeye değer muhteşem bir yer olduğunu kaydetti. Altuner, “Zirvede müthiş bir deneyim yaşadık. Tüm bölgenin görülebildiği bir yerden çevreyi seyretmek, sürekli karlı olarak uzaktan gördüğümüz bölgemizin en yüksek dağında bulunmak müthiş bir duyguydu. Geziye katılan tüm arkadaşlar çok memnun kaldı” dedi.

Tırmanışa Milli Eğitim Şube Müdürü Altuner’in yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan 15 kişilik bir ekip katıldı.