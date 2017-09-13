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13 Eylül 2017 12:00

Kozluk’un fedakar öğretmeni

Batman’ın Kozluk ilçesi 29 Ekim İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Kasım Ekin, yaz tatilini öğrencileri için harcadı.

Kozluk’un fedakar öğretmeni

13 Eylül 2017 12:00

Tatil boyunca, sıra ve masaları renklendiren, duvarları boyayan ve resimler çizen Ekin, sınıfa muhteşem bir görünüm kazandırdı.


Kozluk ilçesi Komando Mahallesi’nde bulunan 29 Ekim İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Kasım Ekin, yaz tatilinden fedakarlık ederek, sınıfını öğrencilerine hazırladı. İşe, kahverengi sıra ve masalardan başlayan Ekin, bunları sarı, kırmızı ve maviye boyadı. Ardından duvarlara geçen Ekin, boyadığı duvarlara çocukların dikkatini çekecek eğitici resimler çizip, kendi elleriyle yaptığı rafları astı. Ekin, bazı yerlerine çiçekler de yerleştirdiği sınıfına muhteşem bir görünüm kazandırdı.


Öğrencilerine daha kaliteli bir eğitim verebilmek için böyle bir işe giriştiğini ve 3 aylık yaz tatilini öğrencileri için harcadığını anlatan Ekin, "Eminim ki öğrencilerime faydalı olacaktır. Tam olarak tamamlanmış değil. Kapılara çocukların avuç içlerini boyayıp fotoğraflarını yapıştırmayı düşünüyorum. Kapının dışına da giydirme yapacağım. Sınıfımıza kitaplık, çiçeklik yaptık. Milli Eğitimden ecza dolabı aldık. Çocukların boylarını ölçmesi için boy cetveli ve mevsimler ağacını yaptık. Bunlar, ikinci sınıftaki öğrencilerime yarayacak. Her türlü materyali asmak yerine, bu şekilde daha kalıcı ve öğrencinin daha çok dikkatini çekecek çalışmalar yapmayı düşündüm. Umarım güzel olmuştur" dedi.


Öğrencilerinin ileride güzel meslekler edindiğini görmeyi hedeflediğini ve böylelikle mutlu olacağını ifade eden Ekin, "Bütün yazımı bu işe harcadım. Okuldaydım, işim olmadığı halde idareci arkadaşlarıma kayıt işlerinde yardımcı oldum. Sınıfımdaki masaları, sarı, kırmızı ve mavi renge boyamamın sebebi ise öğrencilerin yüzde 95’i Galatasaray ve Fenerbahçeli. Umarım bunların faydasını görürler" diye konuştu.



"Çok mutluyuz"


Öğretmenlerine yardım ettiklerini belirten ikinci sınıf öğrencisi Viyan Çelik ise, "Biz öğretmenimiz ve arkadaşlarımız ile beraber öğretmenimize yardım ettik. Çok mutluyuz. Bu şekilde derslere çok motive olacağız" ifadelerini bulundu.




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