Kur-an Kursu öğrencilerine trafik kuralları öğretildi

Sason ilçesinde Kur-an kurslarında bulunan öğrencileri ziyaret eden İlçe Emniyet Amiri vekili Komiser Yardımcısı Mikail Karkacı ve beraberinde bulunan trafik ekibi, öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirerek, trafik dedektifliği yapmaları, trafik düzeni içinde ailelerini kurallara uymaları konusunda uyarmaları istendi. Öğrencilere trafik dedektifliği görevini veren trafik ekipleri, öğrencilere içinde trafik kurallarının anlatıldığı boyama kitabı ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Program sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.