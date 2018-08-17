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17 Ağustos 2018 11:17

Kurban satıcıları, sahte paraya karşı uyarıldı

Batman’ın Sason ilçesinde asayiş ve trafik denetlemeleri yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan kurban satıcıları ve vatandaşları sahte paraya karşı uyardı.

Kurban satıcıları, sahte paraya karşı uyarıldı

17 Ağustos 2018 11:17


Özelikle bu günlerde kurban bayramı dolayısıyla pazarın hareketlenmesini fırsata çeviren kalpazanların daha fazla mesai yaptığını belirten Sason İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yardımcısı Mikail Karkacı, kurban satıcılarının genellikle köylerden geldiğini, sahte parayı ayırt etmekte daha zorluk çektiklerini ve bunu bilen kalpazanların çok miktarda sahte parayı piyasaya sürdüğünü belirtti. Ekiplerini kurban satışlarının yapıldığı alanlarda görevlendiren Komiser Yardımcısı Karkacı, "Ekiplerimiz yanlarında getirdikleri sahte para ile gerçek parayı göstererek arasındaki farkı da satıcılara anlattılar. Durdurduğumuz araçlarda bulunan vatandaşlarımıza içinde çeşitli uyarıların bulunduğu broşürler dağıttık. Vatandaşlarımızın can güvenliği kadar mal güvenliğini de önemsiyoruz. Bayram öncesi ve bayram tatili boyunca personellerimiz görevlerinin başında olacak ve sahtekarlara geçit vermemeye çalışacak. Bu sorunun önüne geçmek için emniyetin başlattığı uygulamanın faydalı olacağına inanıyorum. Bu tür sahtekarlıkla karşılaşan vatandaşlarımızın anında durumu 155 polis ihbar hattına bildirmelerini istiyoruz” dedi.




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