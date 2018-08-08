Başarılı çalışma sonrası haylaz kedi kendisini kurtaran itfaiye eri Ali Küçük’ü parmağından ısırdı.

Batman’da bahçe duvarlarının arasına sıkışan kedinin sesini duyan ev sahibi Veysi Arslan, itfaiye ekiplerine haber vererek kedinin sıkıştığı yerden çıkarılmasını sağladı. Bahçelievler Mahallesi 1604. Sokakta bulunan bir evin bahçesinde sıkışan kedi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerin tespit edilmesinden ardından hummalı bir çalışmayla kurtarıldı. Duvarı kırarak kediyi kurtaran itfaiye ekipleri kedinin yaralanıp yaralanmadığını kontrol etmek edip su vermeye çalışırken, kedinin saldırısına uğradı. Ali Küçük isimli itfaiye erinin parmağını ısıran haylaz kedi olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaralanan Ali Küçük, aşı yapmak için Batman Bölge Devlet Hastanesine gitti.

Çocuklarıyla bahçede oturduğu sırada kedi sesi duyduğunu belirten Veysi Arslan, “Sabah çocuklarımla birlikte bahçeye indim. Yavru kedi sesi geliyordu. Duvarın üzerine çıktım, iki duvar arasında sıkıştığını gördüm. Çıkarmaya çalıştım, çıkaramayınca 110 itfaiye ekiplerini aradım. Sağ olsunlar gelip müdahale edip çıkardılar kediyi. Kediyi çıkarma esnasında itfaiye erini de kedi ısırdı. Çıkardıktan sonra sağlıklı bir şekilde doğaya bıraktık kediyi. Dün geceden beri düşmüş galiba oraya. Bu sabah biz fark edince belediyeyi aradık. Gelip müdahale edip çıkardılar” dedi.