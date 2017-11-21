Belde Mahallesi’ndeki 42 daireli sitenin bahçesinde yönetim tarafından oluşturulan 20 metrekarelik kapalı alan ile servis bekleyen öğrenciler üşümekten kurtuldu. Öğrenciler, zamanlarını kitap okuyarak geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocuklar okul sevisine giderken yağmur altında kalmasın, güvenlik kulübesine girmesin diye site sakinleriyle beraber kütüphane yapmaya karar verdiklerini belirten, yönetici Murat İçcan, “Biz ilk etapta ikiz kule sitesi olarak çocuklar okul servisine giderken yağmur altında kalmasın, güvenlik kulübesine girmesin. En azından ailelerin gözü önünde beklesin, soğuktan etkilenmesin düşüncesiyle minik bir kütüphane durak yapmak istedik. Batman Valimiz Ahmet Deniz’in her yerde okuyor sloganı düşüncesiyle neden bizim sitemizde de olmasın, çocukların okumak istediği minik bir kütüphane neden olmasın dedik. Site sakinlerinin de düşünce ve fikirlerini aldıktan sonra yapmaya karar verdik. Arkadaşlar, eş dostun katkılarıyla kitapları topladık. Çocuklarında duyarlı olması bizi daha mutlu etti. Kendileri gelip dergi, kitap alıp okuyorlar. Okula götürüyorlar. Okuyup tekrar yerine geri getiriyorlar. Batman’da bir ilk olsun dedik, belki de Türkiye’de bir ilk oldu. Sitede kütüphane güzel bir şey. Siteler yapıldığı zaman sadece oyun grupları yapılır. Biz de daha farklı davranıp bir tane de kütüphanemiz neden olmasın dedik. İleri ki zamanlarda havalar güzel olduğunda yazın bahçede haftanın belirli günlerinde kitap okuma saatleri de yapmak istiyoruz. Çocuklar orada kitaplarını da okusunlar. Birbirlerine bildiklerini paylaşsınlar” dedi.

Site sakini Murat Bilben ise, “Bu yaptığımız kütüphane çocuklarımız içindir. En azından bu yağmurlu havada soğukta kalmaz boş zamanlarını değerlendirecekler. Amacımız onları bir ara da tutup bağımlılığı sağlamaktır. Okula gidip gelirken diğer sitelere de örnek olmak için kendi kanaatimizce olması gereken şeydi. Diğer sitelerde umuyoruz ki bu yaygınlaşır” diye konuştu.

Site sakini minik Abdulsamet Bilben çok mutlu olduğunu söyledi. Bilben, “Bu kütüphane bizim gelişimimiz içindir. Bunları bizim için soğukta kalmayalım diye yaptılar. Bizde sıkıldığımız zaman bile burada hikayelerimizi de okuyabiliyoruz. Çok gelişip okulda da iyi oluruz. Ben de bunun yapılmasına çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.