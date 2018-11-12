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Kuzenini yanlışlıkla öldürdü

Batman merkeze bağlı Karayün köyünde bir kişi av tüfeği ile oynarken yanlışlıkla kuzenini vurarak öldürdü.


Edinilen bilgilere göre, feci olay akşam saatlerinde Karayün köyünde plakası öğrenilemeyen bir araçta meydana geldi. Kuzeni ile birlikte aynı araçta bulunan 17 yaşındaki A.Ç. elindeki av tüfeği ile oynarken bir anda ateş aldı. Ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar 24 yaşındaki H.Ç.'ye isabet etti. Kuzeni H.Ç.'yi hemen Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldıran A.Ç. ardından polise teslim oldu. H.Ç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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