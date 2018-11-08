Lösemili çocuklara destek için maske taktılar

Batman'ın Kozluk ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri sınıfa maske takarak girdi.

Lösemi hastalığı hakkında öğrencileri bilgilendiren okulun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni Müslüm Kongül, lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara moral vermek, daha kaliteli yaşam standartlarına ulaşmaları için bu hastalığa dikkat çekmek ve kansere dur demeyi amaç edinerek, okul öğrencilerinin de lösemili hastalara destek olmak amacıyla maske taktığını belirtti.

Löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını ama lösemili hastaların dışarıdan mikrop kapmamak için maske taktığını belirten Okul Müdürü Emrullah Çalışır, bu etkinlikle lösemili çocuklar haftası münasebetiyle bir farkındalık oluşturmak ve lösemili çocuklara destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.