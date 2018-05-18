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18 Mayıs 2018 11:24

Madde bağımlılığının zararları tiyatro anlatıldı

Batman’ın Sason ilçesinde kaymakamlık ile milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çekmek amacıyla ’Pembe Aslında Siyahtır’ isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Madde bağımlılığının zararları tiyatro anlatıldı

18 Mayıs 2018 11:24


Tiyatro Balans oyuncaları tarafından oynanan oyun Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlendi. Uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının ortaokullara kadar girmesinin engellenmesi amacıyla ve hızla artan madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla sergilenen tiyatro gösterisi öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Uyuşturucuyla mücadelenin konu edinen oyunu izleyen öğrencilere tiyatro oyununu ile uyuşturucunun zararları anlatıldı. Yunus Emre Ortaokulu Konferans Salonunda sergilenen tiyatro gösterisini öğrenci ve çok sayıda veli izledi.




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