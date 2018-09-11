Mereto Dağı dağcılara tanıtıldı

Doğa turizmini geliştirmek amacıyla Batman'ın Sason ilçesine davet edilen 22 dağcı, bölgenin en yüksek dağı olan Mereto'ya tırmandı.

Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamından dolayı ülkenin çeşitli illerinden bir araya gelen 22 dağcı ile birlikte dağa tırmanarak zirveye ulaştıklarını belirten Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin, bölgede terör örgütünün eylemlerinden dolayı uzun süredir bu tür tırmanış yapamadıklarını ifade etti. Bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesinin önemine değinen Ekin, "Yıllardır ülkemizde yüksek irtifa tırmanışı bölgedeki olaylardan dolayı resmi olarak gerçekleşmemişti. Amacımız Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2019-2020 faaliyet programına Mereto Dağı tırmanışını ekletmek ve her yıl yüzlerce sporcunun burada zirve yapmasını sağlamaktır. Bu etkinliği yapmamızda bizler büyük yardımları olan Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar ise, Mereto'yu dağcılara tanıtmak amacıyla ilçeye davet ettikleri belirterek, 22 dağcıyı ilçede iki gün boyunca ağırladıklarını, konaklama, ulaşım ve yeme içme ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.