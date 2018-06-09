Mereto eteklerinde dev ramazan sofrası kuruldu

Sason Cumhuriyet Meydanında kurulan iftar sofrasına Batman Valisi Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Bakçepınar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Sünger, İl Müftüsü Turgut Erhan, Sason Kaymakamı Ökkeş Beyaz, Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesi vatandaşlara seslenen Vali Ahmet Deniz, “Sason’un büyük özeliği vatanseverliğidir. Sason halkı vatanına sevdalı, ihaneti kabul etmeyen, ülkenin birlik ve beraberliğine büyük katkı sağlayan yiğitlerden oluşmaktadır. Dün bu vatanın evlatları için Afrin’e girmez diyenler, bu günde Kandil’e giremez diyorlar. Bu vatanın asil ordusu, kahraman Mehmetçiklerimiz gitti ve Afrin’e girdi. Afrin’de bulunan çakalları da oradan çıkarttı. Bu günde Kandil’e girdi, girecek. Oraları da çakallardan temizleyecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sason halkı bunu zaten biliyor. Ben bunu bilmeyenlerinde de bunu kafalarını sokmalarını istiyorum. Bu güzel havada siz değerli Sason halkıyla bizleri bir araya getiren Allah’a şükürler olsun” dedi.