Mide küçültme ameliyatıyla 20 kilo verdi

Başarılı ameliyata ilişkin bilgi veren Op. Dr. Vedat Deniz, Rafiye Şen’in kendilerine başvurduğunda 119 kilogram olduğunu ve öncesinde geçirmiş olduğu göbek fıtığının da tekrarladığını belirtti. Şen’in ameliyat için gitmiş olduğu bir başka sağlık merkezinde aşırı kilo nedeniyle müdahale edilmediğini anlatan Dr. Vedat Deniz, "Hasta internetten mide küçültme ameliyatının hastanemizde başarıyla yapıldığına dair haberleri görmüş ve bunun üzerine de bizleri tercih etmiş. Hastamıza mide küçültme ameliyatı yapıldıktan sonra 20 kilo verdi. Zamanla istediğimiz sonuca daha çok yaklaşacağız” dedi.

"Kendimi iyi hissediyorum"

Mide küçültme ameliyatı ile 20 kilo veren Rafiye Şen ise, “Zamanla almış olduğum kilolarım nedeniyle yerimden kalkamaz bir duruma gelmiştim. Öyle ki göbek fıtığım tekrar etmiş fazla kilolarım yüzünden başvurduğum hastane ameliyatımı gerçekleştirememişti. Bu kilolardan nasıl kurtulabilirim diye düşündüm. İnternetten Batman Bölge Devlet Hastanesinde mide küçültme ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiğine dair yapılmış haberleri okudum. Bu bana güven verdi" ifadelerini kullandı.