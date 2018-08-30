Midesinin üçte ikisi alınıp bağırsağıyla birleştirildi

Hasta, midesinin üçte ikisi alınarak ince bağırsağına birleştirilmesiyle sağlığına kavuştu.

Batman Bölge Devlet Hastanesinde Op. Dr. Vedat Deniz ve Op. Dr. Güneş Tekten tarafından hastanede ilk defa gerçekleştirilen kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştuğunu, yılardır ağrı çektiğini, su dahi içse kustuğunu ve ilaçların fayda etmediğini belirten Burhanettin Gümüş, Batman Bölge Devlet Hastanesi doktorlarına güvendiği için burada ameliyat olduğunu söyledi. Ameliyattan sonra tüm şikayetlerinin geçtiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Gümüş, hastane yetkililerine ve sağlığına kavuşturan doktorlarına teşekkür etti.

Ameliyata ilişkin konuşan Op. Dr. Vedat Deniz, “Uzun zamandır bulantı, kusma ve tekrarlayan karın ağrısı şikayetiyle Genel Cerrahi Polikliniğimize başvuran 26 yaşındaki Burhanettin Gümüş, adlı hastaya Bölge Devlet Hastanemizde ilk defa Kapalı yöntemle midesinin 3’te 2’si alındı ve ince bağırsak ile birleştirildi. Ameliyat başarılı geçti. Sağlığına kavuşan hastanın sevinci bizleri çok mutlu etti. Hastanemizde de kapalı yöntemle ileri cerrahi uygulamalar yapılmaktadır” dedi.