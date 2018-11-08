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Minik öğrencilerden özel kostüm partisi

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Alparslan Anaokulu öğrencileri, çeşitli materyalden yaptıkları kostümleri, okulda düzenlenen özel kostüm partisinde giyerek sergiledi.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Alparslan Anaokulu öğrencileri, çeşitli materyalden yaptıkları kostümleri, okulda düzenlenen özel kostüm partisinde giyerek sergiledi.


Minik öğrencilerin evde buldukları çeşitli materyallerden ailelerinin yardımıyla yaptıkları kostümleri okulda düzenlenen kostüm partisinde sergileyerek partiye davet edilen velilerden tam not aldıklarını belirten Okul Müdürü Elif Belge, projenin amacının evde bulunan çeşitli materyallerle ailenin çocukla birlikte kostüm tasarlayarak hoşça vakit geçirmeleri ve çocuğu geliştirmek olduğunu söyledi. Belge “Minik öğrencilerin aileleri ile birlikte materyallerden hazırladıkları kostümleri okulda düzenlenen müzikli köstüm partisinde sergileyerek katılımcılara tanıttı. Katılımcılarımızın da eğlendiği bu partide öğrencilerimizin becerilerini görmek bizleri de çok mutlu etti. Bu Projede yardımlarını bizlerden ve öğrencilerimizden esirgemeyen bütün velilerimize teşekkür ederim” dedi.

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