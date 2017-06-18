Mısır tarlasına saklanan hırsızlar drone ile bulundu

Olay, Kozluk ilçesine bağlı Yeni Çağlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşlarının 18’den küçük olduğu tespit edilen 3 kişi, Fırat Aydıncı’ya ait 12 bin TL değerindeki ineği 72 DU 520 plakalı araca bindirip çaldı. Durumu fark eden Aydıncı’nın komşusu Mehmet Şirin Ekinci, bir taraftan hırsızları kovalarken, diğer taraftan jandarma ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine jandarma, olay yerine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Şerbetli köyünde yolu kesti. Jandarmayı fark eden hırsızlar, araçtan inerek kaçtıkları mısır tarlasında saklandı. Drone yardımıyla tarlada arama yapan jandarma, şahıslardan 2’sini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İnek sahibi Fırat Aydıncı, “Evde oturuyorduk, arkadaşım evinin penceresinden ineğin çalındığını görmüş. Hemen bize haber verdiler. Biz de hırsızların peşine verdik. Köyümüzün hemen ilerisinde hırsızları kıstırdıktan sonra arabayı yol kenarında bırakarak kaçmaya başladılar. Hırsızlar mısır tarlasına girdiler, biz de jandarma ekiplerine haber verdik. 2 tane hırsızı yakaladılar, diğer hırsız ise aranıyor” dedi.