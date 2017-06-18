Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 15:50

Mısır tarlasına saklanan hırsızlar drone ile bulundu

Batman’da bir köyden inek çalan yaşı 18’den küçük 3 şüpheliden 2’si, gizlendikleri mısır tarlasında drone yardımıyla bulunarak yakalandı.

Mısır tarlasına saklanan hırsızlar drone ile bulundu

18 Haziran 2017 15:50


Olay, Kozluk ilçesine bağlı Yeni Çağlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşlarının 18’den küçük olduğu tespit edilen 3 kişi, Fırat Aydıncı’ya ait 12 bin TL değerindeki ineği 72 DU 520 plakalı araca bindirip çaldı. Durumu fark eden Aydıncı’nın komşusu Mehmet Şirin Ekinci, bir taraftan hırsızları kovalarken, diğer taraftan jandarma ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine jandarma, olay yerine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Şerbetli köyünde yolu kesti. Jandarmayı fark eden hırsızlar, araçtan inerek kaçtıkları mısır tarlasında saklandı. Drone yardımıyla tarlada arama yapan jandarma, şahıslardan 2’sini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.


İnek sahibi Fırat Aydıncı, “Evde oturuyorduk, arkadaşım evinin penceresinden ineğin çalındığını görmüş. Hemen bize haber verdiler. Biz de hırsızların peşine verdik. Köyümüzün hemen ilerisinde hırsızları kıstırdıktan sonra arabayı yol kenarında bırakarak kaçmaya başladılar. Hırsızlar mısır tarlasına girdiler, biz de jandarma ekiplerine haber verdik. 2 tane hırsızı yakaladılar, diğer hırsız ise aranıyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
BATMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:39
  • Güneş :04:46
  • Öğle :12:27
  • İkindi :16:21
  • Akşam :19:48
  • Yatsı :21:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!