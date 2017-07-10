Motosiklet 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kazada, biri çocuk 2 kişi yaralanırken, yaralılar iki saatlik kurtarma operasyonunun ardından çıkarıldıkları uçurumdan hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Derince köyü Çakmaklı mezrasında Mahsur Bozkurt’un kullandığı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 600 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Bozkurt ile arkasında oturan 12 yaşındaki Abdurrahman Çetinbaş yaralandı. Kazanın ardından haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bulundukları uçurumundan yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından çıkarılarak, ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.