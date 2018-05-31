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31 Mayıs 2018 19:27

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Batman’ın Gercüş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

31 Mayıs 2018 19:27


Edinilen bilgiye göre kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü mevkiinde meydana geldi. Adnan Seyhan (31) yönetimindeki 34 VY 0546 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdulcebbar Gök’ün (30) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gök ile otomobilde bulunan 2 kişi ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gök, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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