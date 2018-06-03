Akın, sadece koltuk yerine motosiklet koyduğu için gelen müşterilerinin olduğunu belirterek, müşterilerinin motosiklet üzerinde tıraş olmaktan memnun olduğunu ifade etti.

Batman merkez Bahçelievler Mahallesi’nde kuaför salonu işleten motosiklet tutkunu Osman Akın (23), kentte ilginç bir çalışmaya imza attı. Tutkusunu işine yansıtan Akın, müşterilerini berber koltuğu yerine iş yerine bıraktığı motosikletlerin üzerinde tıraş ediyor. Çocukluğundan beri sektörde olduğunu belirten Akın, “Tutkumu iş yerime yansıtmak istedim. Sırf motosiklet koyduğum için gelen müşterilerim var. Batman’da bir ilki gerçekleştirmek istedim. Motosikletlerimiz oyuncak değil, gerçek. Bazı müşterilerim bunu yaptığım için ‘deli misin?’ diyor. Ama genel olarak müşterilerimiz motosikletin üzerinde tıraş olmaktan çok memnun” dedi.

Motosiklet tamircisi Salih Durmaz, “Bazen Osman’ın yanına gelerek motosikletimle tıraş oluyorum. Bundan zevk alıyorum. İşimde de motosikletin üzerindeyim, kuaförde de” diye konuştu.

“Tıraştan sonra motora ilgim oldu”

Hakan Karataş isimli müşteri ise, “Normalde benim motorla ilgim ve alakam yok ama Osman kardeşimizin fikrini gördüm. Daha önce görmüştüm motosiklet üzerinde tıraş ettiğini, dikkatimi çekti. Ben de bu ilkleri yaşamak istedim. Oldukça memnun kaldım” ifadelerini kullandı.