Batman'ın Gercüş ilçesinde, makineli tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçilikte ve taşımacılıkta at, eşek, katır gibi hayvanlara olan ihtiyacın giderek azalmasıyla tarihe karışmaya yüz tutan nalbantlık mesleğini ayakta tutmaya çalışan İlhami Turgut, köy köy dolaşarak hayvanlara nal takıyor.

Makineli tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçilikte ve taşımacılıkta at, eşek, katır gibi hayvanlara olan ihtiyacın giderek azalması nedeniyle nalbantlık tarih oluyor. Gercüş'ün son nalbantı İlhami Turgut, mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Turgut, baba mesleğini yaptığını belirterek, “Babam sarı kamışta askerlik yaparken nalbantlığı öğrenmiş ve askerliği bitirdikten sonrada ilçede yaklaşık 50 seneye kadar çalışmış. Babamla birlikte çalışıyorduk. babam vefat edince mesleğini ben devam ettirdim. Nallarımızı 3 milimlik saçlardan yapıyoruz. İlçede sadece ben bu işi yapıyorum. Mesleğimiz bitme aşamasına geldi. Atlar da azalmış, burada kalan hayvanların acı çekmemesi için bu mesleği sürdürmekteyim” dedi.

Turgut, köy köy gezdiğini belirterek, günde ortalama 10-15 nal taktığını dile getirdi.