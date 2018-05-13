Nida Bağlama Dörtlüsü’nden türkü gecesi

Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi’nde, icra tarzı olarak bağlama ailesinin tamamını kullanarak konser veren ‘Nida Bağlama Dörtlüsü’ müzik grubunun sanatsal performansını sergilediği geceye Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile çok sayıda izleyici keyifli saatler geçirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan Nidâ Bağlama Dörtlüsü Şendoğan Karadeli, Cihangir Terzi, Erdoğan Eskimez ve Arif Yanmaz’ın verdiği konser, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

TRT İstanbul Radyosu ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın efsane hocalarından Nida Tüfekçi’nin sanatıyla bütünleşmiş adından esinlenerek kurulan ‘Nida Bağlama Dörtlüsü’ konserine Batmanlılar yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği ‘Nida Bağlama Dörtlüsü’ konseri sonunda Belediye Başkan Vekili Aksoy bağlama ustalarına verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederek çiçek ve Batman’ın simgesi olan at başı petrol pompası maketi takdim etti.