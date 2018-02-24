Öğrencilerden cinsel istismara ‘Hayır’ kampanyası

Okulun futbol sahasında 450 öğrenciyle kitap okuyarak cinsel istismara dikkat çeken öğrenciler, bu tarz kampanyaların ülke geneline yayılmasını istedi.

Öğrenciler Türkiye genelinde cinsel istismara tepkiler için kampanya başlatılmasını istedi. Öğrenci Halenur Kayrı “Okulumuzda daha önceden de bir kitap okuma etkiliği olmuştu. Ama bu sefer yaptığımız kitap okuma etkinliğinde son zamanlarda gerçekleşen cinsel istismar olaylarına bir farklılık oluşturmaya çalıştık. Yapılan etkinlikte daha çok son günlerde küçük kız ve erkek çocuklarına olan istismarlar için dikkat çekmek ve bunun yanlışlığını vurgulamaya çalıştık. Diğer okullarda bu tarz çalışmalar olursa Türkiye genelinde olursa güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

"Toplumsal sorunu dile getirmeye çalıştık"

Hem kitap okurken hem de cinsel istismara hayır diyerek bu toplumsal sorunu dile getirmeye çalıştıklarını belirten Okul Müdürü Mehmet İsen “Özelikle Batman Valimiz Ahmet Deniz’in başlatmış olduğu ’Batman her yerde okuyor’ kitap okuma kampanyasını başlatırken Batman Fen Lisesi olarak bizde bu projeyi desteklemek amacıyla birçok etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerden bir tanesi de bugün okulumuzda gerçekleştirdiğimiz 450 öğrenci ile beraber okulumuzun futbol sahasında bir kitap okuma etkinliğidir. Kitap okuma etkinliği gerçekleştirirken de aynı zamanda toplumuzda toplumsal bir sorun olan çocuk istismara dikkat çekmek adına iki etkinliğimizi bir arada yapma düşüncesine girdik. Hem kitap okurken hem de cinsel istismara hayır diyerek bu toplumsal sorunu dile getirmeye çalıştık” diye konuştu.

"Bu konu bir daha gündemimizde olsun istemiyoruz"

İngilizce öğretmeni ve proje koordinatörü Emre Arslan ise bu konunun bir daha gündemlerine girmesini istemediğini söyledi. Arslan, “Etkinliği yapma amacımız bir değil bir kaç taneydi, çalışmayı yaparken öğrencilerimiz malumunuz işleri okumak, var olan şuanda gündemi meşgul eden problemler değil. Batman son yıllarda özelikle Batman Valisi Ahmet Deniz’in teşvikleri ile çok önemli adımlar gerçekleştiriyor. Bunlardan en çok bizi ilgilendiren bir tanesi kitap okuma kampanyasıydı. Batman her yerde okuyor kampanyasına bir destek sunmak istedik. Böyle bir etkinlik yaparken başka bir tema daha ekledik. Son günlerde ülke gündemi ve hepimizi meşgul eden ve ilgilendiren istismar vakalarıydı. Bu konu bir daha gündemimizde olsun istemiyoruz. Bu konu bir istatistikî veri de olsun istemiyoruz. Tamamen gündemimizden çıkmasını istiyoruz. Öğrencilerimizle beraber böyle bir fikir bir tema belirleyip bu çalışmayı gerçekleştirdik. Çalışmayı yaparken istismar vakalarına ‘hayır’ tepkisini gösterirken gerçekten öğrencilerimizin ve bütün arkadaşlarımızın duyarlığı bizi de bu noktada önemli iş yapma konusunda tatmin etti” dedi.

Öğrenci Gökçe Taşan ise bu etkinliğin son zamanlarda ülkede artan cinsel istismar olaylarına dur deme amaçlı yapılan bir etkinlik olduğunu söyledi. Taştan, "Bu yapılan farkındalığın bütün ülkeye yayılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.