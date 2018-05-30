Öğrencilerden Kızılay ve belediyeye teşekkür

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş’un girişimleriyle Merkez Kampüs bahçesinde belediyenin desteği ile verilen iftar yemeğine öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, Batman Üniversitesi öğrencileri Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ve Kızılay Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ’e pankart asarak teşekkür etti. Her gün yüzlerce öğrencinin merkez kampüs alanında iftar açtığını belirten Rektör Durmuş, öğrencilerinin Ramazan ayında ailelerinden uzakta olmaları nedeniyle sıcak yemek bulmakta zorlandıklarını belirtti. Batman Belediyesi ve Kızılay sayesinde öğrencilerinin Ramazan ayında sıcak yemekle iftar açabildiklerini anlatan Durmuş, bu sebeple öğrencilere bu imkanı oluşturan Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’a ve Kızılay Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ’e üniversite adına teşekkür ettiğini söyledi.