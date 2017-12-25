Öğrencilere görgü kuralları eğitimi verildi

Zübeyde Hanım İlkokulu 2. sınıflara yönelik verilen görgü kuralları eğitimine, BBD Başkanı Cebrail Uyanık, Okul Müdürü Bülent Eren, Rehber Öğretmeni İsmail Azgan ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık bir saat süren soru cevap şeklindeki söyleşiye, öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Başkan Uyanık’ın “Değerler Eğitimi, görgü kuralları” çerçevesindeki söyleşinde büyüklere saygı, konuşma üslubu, temizlik, trafik kuralları, sağlıklı beslenme, ders çalışmak, paylaşımcı olmak, ahlak kuralları ve buna benzer konuları anlattı.

“Batman’da bir ilk”

Daha önce lise ve dengi okullarda basın mensuplarının seminer ve konferanslar verdiğini belirten BBD Başkanı Uyanık, “Zübeyde Hanım ilkokulunun duyarlılığından dolayı emeği geçenleri kutlarım. Dileğimiz bu tür uygulamaların eğitim ve öğretimde tüm okullarımıza örnek olmasıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarla bir araya gelmek güzel bir duygu. Onlara küçükte olsa bir katkı sunmuşsak ne mutlu bizlere” dedi.