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09 Temmuz 2018 15:19

Öğrencilerin tatil harçlığı böğürtlenden

Batman’ın Sason ilçesinde devlet tarafından sağlanan hibelerle yetiştirilen böğürtlen, yaz tatilini kazanca çeviren öğrencilerin harçlığını kazanma ve aile bütçelerine katkı sunmanın yolu oldu.

Öğrencilerin tatil harçlığı böğürtlenden

09 Temmuz 2018 15:19


Sason’da yıllar önce üretimine son verilen tütüne alternatif olarak ilk etapta ilçeye bağlı Kelhasan köyü ve civar köylerinde devlet desteği ile ekimine başlanan böğürtlen, her geçen yıl artarak yaygınlaşmasından faydalanmak isteyen öğrenciler, kasalara koydukları böğürtlenleri yarım kilosunu 5 liradan satarak hem harçlıklarını çıkarıyor hem de ailelerinin bütçelerine katkı sağlıyorlar. İlçe merkezindeki kahvehaneleri ve esnafları gezerek böğürtlen satarak harçlıklarını kazandıklarını belirten öğrencilerden Kerem Çetinkaya ve Yusuf Demir, günde yaklaşık 30 ile 35 lira civarında para kazandıklarını belirterek hem harçlıklarını kazandıklarını hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirtti.




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