Öğretmen ve öğrenciler el ele vererek okulu renklendirdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde el ele veren müdür, öğretmen ve öğrenciler, hem atık palet ve tahtaları değerlendirdi hem de okulda rengarenk bir görünüm oluşturdu.

Batman'ın Kozluk ilçesi Çayhan Köyü Ortaokulunda müdür, öğretmen ve öğrenciler ele ele vererek, hem atık palet ve tahtaları değerlendirdi hem de okulda rengarenk bir görünüm oluşturdu. El birliği ile okulda kitap okuma köşesi ve dinlenme alanları oluşturuldu. Sıfır maliyetle okulu yenilediklerini belirten Okul Müdürü Murat Işık, “Okulumuzda öğrencilerimizin kitap okuyabileceği ve dinlenebileceği alanlar olmadığı için ilk iş olarak bu alanları oluşturmaya karar verdik. Alanları oluştururken sıfır maliyet olmasına dikkat ederek atık malzemelerle kitaplık ve banklar oluşturduk. Bu çalışmaları öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte boyatıp kullanılır hale getirdik. Okulumuzun duvarlarını da resim ve yazılarla renklendirdik. Okulun eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Küçük bir bütçeyle okulumuzu rengarenk ve çocukların faydalanacağı bir alana dönüştürdük” dedi.

Öğretmenliğin sevgi isteyen bir meslek olduğunun vurgulayan Işık, “Her meslek sevgi ile yapılır. Biz öğrencilerimizi ve okulumuzu çok seviyoruz. Meslektaşlarımızın iyi güzel ve temiz bir okulda görev yapmasını çocuklarımızın da tertemiz ve her sene yenilenmiş bir okulda sağlıklı ve kaliteli bir eğitim almasını istiyoruz” diye konuştu.