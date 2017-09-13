Öğretmenler sınıfları yıkadı

Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Yaklaşık 15 gün önce yeni eğitim-öğretim yılı nedeni ile okullarına dönen Yanıkkaya Köyü İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, hummalı bir çalışma içerisine girdi. Okulda görev yapan öğretmenler pazartesi günü ders başı yapacak öğrencileri için önce okulun eksikliklerin belirledi. Ardından da harekete geçerek ellerine fırça alıp okulun koridorlarını ve sınıfları tek tek temizledi. Bir yandan da sınıfları yıkayarak temizlik yapan öğretmenler, sıraları da bakımdan geçirdi.