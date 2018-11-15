Okul bahçesine ekilen buğday, yoksullara aş olacak

Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul idaresi ve öğrencileri, 4 dönümlük okul bahçesinde peyzaj çalışmaları yaparak bahçeye buğday ekti. Burada yetişecek buğday, yoksul ailelere dağıtılacak.

Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul idaresi ve öğrencileri, 4 dönümlük okul bahçesinde peyzaj çalışması yaparak, bahçeye buğday ekti. Okul Müdürü Emrullah Çalışır, ektikleri buğdayı hasat ettikten sonra ilçedeki fakir ailelere vereceklerini söyledi. Buğday ekilen okul bahçesinden bir tonun üzerinde bir gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirten Çalışır, “Peyzaj çalışmalarıyla düzelttiğimiz okulumuz bahçesinde uygun alanlara öğrencilerimizle birlikte buğday ekimi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin sorumluluk bilincini geliştirmek ve doğayla iç içe bir şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz buğday ekimi faaliyetiyle hasat zamanında elde edilecek buğdaylar ekmek yapılarak köylerdeki muhtaç ailelere dağıtılacaktır. Bu projeye öğrencilerimizde büyük destek sağladı. Ektiğimiz 4 dönümlük bahçemizden bir tonun üzerinde ürün almayı hedefliyoruz. Bu buğdayının ilçedeki muhtaç ailelerin sofrasına aş olması bizleri ve öğrencilerimizi ayrıca sevindirmiştir” dedi.