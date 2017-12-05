Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 13:35

Önce kadını, sonra da kendini öldürdü

Batman’da bir şahıs, önce akrabası olan kadını ardından da kendini öldürdü.

Önce kadını, sonra da kendini öldürdü

05 Aralık 2017 13:35


Olay, dün 18.00 sıralarında, merkez TOKİ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GK 2651 plakalı bir aracın içerisinde iki ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede cesetlerin Veysel Yıldız (40) ve S.K. (35) adlı kadına ait olduğunu belirledi. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada, Veysel Yıldız’ın silahla önce akrabası olan S.K.’yı, ardından da kendini öldürdüğü belirlendi.


Öte yandan, olay saatlerinde ağabeyini arayan Yıldız’ın, S.K.’yı, kendisiyle dost hayatı yaşadığı iddiaları nedeniyle öldürdüğünü ve kendisini de öldüreceğini söylediği ileri sürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç