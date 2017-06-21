Otogarda bayram hareketliliği

Kentte şehirler arası sefer sayısı yüzde 50 arttı.

Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bayram yoğunluğu başladı. Kentte vatandaşlar, 4 gün olacak bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek amacıyla otogara akın etti. Kente otobüs seferi sayısı bayram tatili nedeniyle yüzde 50 arttı. Firma yetkilisi Yılmaz Gülçek, her ilde otogarlarda bayram yoğunluğunun olduğunu belirterek, “İnsanlarımız bayrama geliyor. Üniversiteler tatile girdi, öğrencilerimiz geliyor. Bu sene fazla araç kaldırıyoruz, ek seferler düzenliyoruz. Bayram sonrası da dönüşler için bir yoğunluk olmasını bekliyoruz” dedi.

Biletleri erken alın

Bayram tatiline çıkacak olan vatandaşların biletlerini erkenden alması gerektiğine dikkat çeken Gülçek, “Yolcularımıza tavsiyemiz bir hafta öncesinden biletlerini almaları. Bizzat kendileri gelip biletlerini alırlarsa daha iyi olur. Rezervasyonların iptal durumu oluyor, şu anda yazılımlar var bu yazılımlardan dolayı 24 saat öncesinden veya 12 saat öncesinden bu rezervasyonların silinme durumu oluyor. O yüzden biletlerini bir an önce almaları sorunsuz yolculuk yapmalarına imkan verecektir. Çünkü bir yoğunluk olacak. İnsanlar tatile çıkacak. Bayram dönüşleri olacak. O yüzden yolcularımıza tavsiyemiz bir an öncesinden biletlerini almalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.