Batman’da esnafın başlattığı kampanya ile altın ve dövizini bozduran vatandaşlara ücretsiz tıraş, çay, kuru temizleme ve ekmek veriliyor. Altın ve dövizini bozduran vatandaşlara çaycı bedava çay, fırıncı bedava ekmek, berber bedava tıraş ve kuru temizlemeci esnaf ise bedava elbise temizliği kampanyası başlattı.

Kuru temizlemeci Mehmet Can Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısını dikkate alarak kampanya başlattıklarını söyledi. Erdem, "Başkanımızın çağrısını dikkate alarak böyle bir kampanya başlattık. Euro ve dolarını bozdurup makbuz getirene 1 ürün bedava kuru temizlemesini yapacağız. Başlattığımız bu kampanya ülke için hayırlara vesile olur” dedi.

“Bu süreçte hepimizin destek çıkması gerekiyor”

Kuyumcu Burak Obut, Cumhurbaşkanının yaptığı çağrıdan sonra halkın altın ve dövizlerini bozdurmaya başladığını söyledi. Obut, "Bu süreçte hepimizin destek çıkması gerekiyor. Ülkemize katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Halkımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Bir kilogram alabalık hediye”

Balıkçı Emin Aksoy da kampanyaya destek vererek 100 dolar bozdurup makbuzunu gösterene balık hediye edeceğini söyledi. Aksoy, “100 dolar ve üzeri döviz bozdurup makbuz gösterene 1 kilogram alabalık hediye ediyoruz. Başkanımızın çağrısına uyup ülkemize yardımcı olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Makbuz getirene ekmek bedava”

Fırıncı Emrullah Akbay, dövizini bozdurup makbuz getirene bedava ekmek verdiklerini söyledi. Akbay, “Bu güzel ülkemizin dolar ve euroya karşı vereceğimiz mücadelemizde böyle bir kampanya başlattık. Bize 200-300 euro veya dolar bozdurup makbuzu getirene 2-3 ekmek bedava vereceğiz. Ülkemizin dolar ve euro karşında vereceği mücadeleyle her zaman sırt sırta verip ekmeği bedava vereceğiz. Maksat ülkemizin kalkınmasıdır, ülkemizin küçük gösterilmemesidir. Her zaman ülkemizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

“Bir gün boyunca çay bedava”

Çay ocağında çalışan Mazlum Tunç, döviz bozdurup makbuzunu gösterene bir gün çayın bedava olduğunu söyledi. Tunç, “200-300 euro bozdurup getirene bir gün boyunca çayı bedava dağıtacağız. Dolar o kadar yükseldi ki müşteri buraya gelip çay bile içemiyor. Doların yükselmesi 80 milyonu etkiliyor. Umarım bu kampanya işe yarar da dolar ve euro da düşer" dedi.

“Tıraş bedava”

Berber Ata Kangül ise dövizini bozdurup makbuz getirenleri bedava tıraş edeceğini söyledi. Kangül, “Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına kulak vererek en az 100 dolar 200 ve 300 dolar bozdurup makbuzunu getirene tıraşı bedava yapıyoruz. Ülkemiz için elimizden ne geliyorsa Ekonomi olarak her şey olarak yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.