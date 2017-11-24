(Özel haber) Atanamayan nişanlı öğretmenler evlenemiyor

3 yıldır nişanlı olan öğretmenler atanamadıkları için evlenemiyor.

Biyoloji öğretmeni Orhan Engin ile nişanlısı tarih öğretmeni Mizgin Bayram, atanamadıkları için mesleklerini yapamıyor. Bir kafede çalışmaya başlayan biyoloji öğretmeni Orhan Engin 2014 yılında mezun olduğunu belirterek tezsiz ve tezli yüksek lisans yaptığını ve şuan açıkta olup atanmayı beklediğini söyledi. Garsonluk yaptığını belirten Engin şunları söyledi:

"Kafede garsonluk yapıyorum, nişanlım da kasiyerlik yapıyor. Atanamadığımız için 3 yıldır nişanlılık dönemimiz devam ediyor. Bu hem bizi hem de ailelerimizi rahatsız ediyor. Üniversite dönemindeyken daha önce FETÖ mensupları bizim cemaate çalışırsanız bizimle birlikte olursanız sizlere kadro veririz diyorlardı. Tabi biz de kendimize yediremedik. Onların teklifini kabul etmedik, hiçbir şekilde söylediklerini yapmayacağımızı söyledik. Kendilerine ondan dolayı da şimdide biz şuan işsiziz durumdayız. Özel sektörde çalışmaya devam ediyoruz. Kendi emeğimizle kazanalım dedik. Türkiye’deki öğretmenlerin sorunu budur."

"Hepimiz sistemin mağduruyuz"

Birçok öğretmenin sistem mağduru olduğunu belirten Engin, "Umarım yetkililer bu duruma bir çözüm getirirler. Atanamayan öğretmenler için de bir çözüm olur. Öğretmenlerin yeri cafede çalışmak değildir. Bu işi küçümsemek adına söylemiyorum. Çoğu ilimizde öğretmen açığı bulunmaktadır. Yüksek okul mezunlarını ana sınıfı ve sınıf öğretmenliğine veriyorlar. Bu ne kadar verimli olabilir. Ülkenin geleceğini riske atmaktır. Meslektaşlarım çalıştığım kafeye gelip oturuyorlar ve ben onlara hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü’nü de kutluyorum" dedi.

"Öğretmenler Günü’ne buruk giriyorum"

Mizgin Bayram ise Öğretmenler Günü’ne buruk girdiğini söyledi. Bayram, "Bir öğretmenler gününe yine içim buruk giriyorum. Ben de çok isterdim kendi öğrencilerimle öğretmen arkadaşlarımla öğretmenler gününü kutlamak. Yapacak bir şey yok, şimdilik nişanlımla beraber özel bir sektörde çalışıyoruz. Ben kasiyerlik yapıyorum. Nişanlım hem salon şefi hem de garsonluk yapıyor. Bu durumdan da memnunum. Ama kendi işimi yapmak isterdim. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.