(Özel haber) En güzel Öğretmenler Günü hediyesi

Köy yerinde hediye bulamayan öğrenciler, öğretmenlerini şaşırttı.

Öğrenciler, yurt genelinde Öğretmenler Günü’nü öğretmenlere çeşitli hediyeler alarak kutluyor. Batman’ın Kozluk ilçesi Yanıklı Köyü Ortaokulunda görev yapan Betül Yolaçan’ın öğrencileri de, öğretmenlerini 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde unutmadı. Köy yerinde hediye bulamayan, ilçeye 18 kilometre mesafede bulunan 57 haneli, 457 nüfuslu Yanıklı köyündeki 8 derslikli ve 170 öğrencisi bulunan okulda, zorlu iklim şartlarına rağmen görev yapan Tekirdağlı Betül Yolaçan’ın öğrencileri, öğretmenlerine canlı tavuk hediye etti. Öğrenciler, bugün sabah erken saatlerde tavuğu kurdele ile bağlayıp okula getirdi. Öğretmen aldığı hediye karşısında duygulu anlar yaşadığını ifade etti.

"Bir köy okulundan alabileceğim en güzel ve en anlamlı hediyelerden bir tanesi oldu"

Tüm zamanlarını öğrencileriyle geçiren Yolaçan, ilk yılı olduğunu hatırlatarak, sonraki yıllarda da vatan sevgisiyle yetişen tüm öğrencileri için ihtiyaç olan her yerde görev yapacağını söyledi. Aldığı hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yolaçan, "İlk görev yerim burası. Öğrencilerimden ilk defa böyle canlı bir hediye aldım. Daha öncesinde gül ve çiçek tamam ama bu ayrı bir olay. Çocuklardan böyle bir hediye aldığım için çok mutlu oldum. Sınıfa girerken canlı bir tavuk beklemiyordum. Burada olmaktan çok mutluyum. Çocuklar Kürtçe biliyorlar. Bana Kürtçe öğretmeye çalışıyorlar. İsimleri ve nasılsın demeyi onların sayesinde öğrendim. Öğrencilerim, beni o kadar duygulandırdılar ki bunu anlatamam. Gelip sarılmaları zaten yeter bir de böyle bir hediye ile beni daha bir onurlandırdılar. Bir köy okulundan alabileceğim en güzel ve en anlamlı hediyelerden bir tanesi oldu" dedi.

6’ncı sınıf öğrencilerinden Mazlum Bayluğ ise, "Biz bu Öğretmenler Günü’nde sınıf arkadaşlarımızla bir plan yaptık. Öğretmenimize tavuk hediye ettik. Öğretmenimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.