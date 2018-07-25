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25 Temmuz 2018 09:40

(Özel) Karpuzu böyle koruyorlar

Batman’da aşırı sıcaklar nedeniyle karpuz üreticileri ürünleri eski gazetelere sararak korurken, çiftçi Ali Cengiz karpuzlarına zarar gelmesin diye tarlada tüfekle nöbet tutuyor.

(Özel) Karpuzu böyle koruyorlar

25 Temmuz 2018 09:40


Batman’ın Beşiri ilçesinde 48 dereceyi aşan hava sıcaklığından etkilenen üreticiler tarlalarda kalan karpuzları tek tek gazetelerle kapatarak güneşin zararından korumaya çalışıyor. Bir çiftçi ise tüfekle karpuzların başında bekliyor. Çiftçi Ali Cengiz, karpuzları çocukları gibi beslediğini belirtti. Karpuzlarını gazeteyle koruyan Cengiz, "Hava sıcaklıklarından dolayı karpuzları gazeteyle koruyoruz. Yetişme zamanı geldiğinde hepsini gazeteyle koruduk. Karpuzları güneşten koruduktan sonra bu sefer domuzlar ve köpekler zarar vermeye başladı" dedi.



"Karpuzların başında tüfekle bekliyorum”


Karpuzlara hayvanların zarar verdiğini belirten Cengiz, bunu önlemek için silahla nöbet tuttuğunu söyledi. Cengiz, "Karpuzlarımın başında tüfekle bekliyorum. O yüzden şu an kimse zarar vermiyor. Karpuzları bir çocuk gibi besliyoruz. Ağacın altında taht yaptım. Altından su geçiyor. Orada domuzlar beni görmeyecek şekilde nöbet tutuyorum. Hava sıcaklıkları 48 derece oluyor. Akşam 16.00’dan sonra tarlaya geçiyoruz. Gündüz sıcakta zararlı bu yüzden sulama işlerimizi gece yapıyoruz” şeklinde konuştu.




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