(Özel) Kuyumcu dolandırıcılığında ilginç yöntem

Kendini profesör olarak kuyumcuya tanıtan dolandırıcı sahte bileziklerle, orijinal olanları kaşla göz arasında değiştirdi. Soyguncu bu yöntemle 80 bin TL’lik altınları çalarak kayıplara karıştı.

Olay, 10 Ağustos günü saat 10.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarında bulunan bir plazadaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Müşteri gibi iş yerine gelen Recep Özel (60), eşine sürpriz yapacağını söyleyerek 80 bin TL değerindeki bilezikleri yanında getirdiği sahte bileziklerle değiştirip kayıplara karıştı. Kuyumcuya 15 gün içerisinde sürekli gidip gelen dolandırıcının, kuyumcunun içerisinde kameranın olmaması nedeniyle rahat tavırlar sergilediği öğrenildi. Dışarıdaki güvenlik kamerasından tespit edilen şüoheli, polis ekiplerince aranıyor.

“Kendisini profesör diye tanıttı”

Uzun bir zaman diliminde sürekli gidip geldiğini ve kendisini Hasan olarak tanıttığını söyleyen kuyumcu Özgür Avcı, "15 günlük bir süre içinde buraya gelip küçük küçük alışverişler yapıp oturup çay içip sohbet edip gelip giden bir adamdı. Kendisini üniversitede profesör diye tanıttı” dedi.

“Orijinali gitmiş sahtesi gelmiş”

Kuyumcu Avcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi, eli yüzü düzgün, sakin ve kibar bir adamdı. 10 tane bilezik siparişi verdi, bu siparişleri hazırlamamızı istedi. Hazırladıktan sonra sabah geldi, bilezikleri eşi için hediye yapıp pakete koyacağım dedi. Birlikte paketi hazırladık. O sıra bir deste sahte euro, etrafı bantlanmış onu da kasaya koymamızı istedi. ‘Üzerimde kalmasın emanete alın’ dedi. Onu da emanete aldık, paketi de bize verdi ve gitti. Uzun süre gelmeyince biz de merak ettik. Paketi açtık paralar sahte, kutunun içindeki altınlar orijinaliyle değişmiş. Orijinali gitmiş sahtesi gelmiş. Uzun süre uğraşarak profesyonelce bir dolandırıcılık. Hayret ettik."

Eşine sürpriz yapacağını söyleyerek geldiğini belirten Avcı, “Eşime sürpriz yapacağım diye altın siparişi veriyor. Kendi getirdiği kutulara koyuyor, sonra kutuyu altınları değiştirerek buraya koyuyor. Eşine yapacağı sürpriz bizeymiş. En büyük sürprizi biz yaşadık. Büyük bir kaybımız var. Güller, çiçeklerle ve iyi bir kutu getirip burada iyi bir pakette yapmıştı” dedi.

“80 bin TL kaybımız var”

Polise haber verdiklerini söyleyen Avcı, “Polisler de geldi. Tutanaklar tutuldu, olay yeri incelemeler yapıldı. 80 bin TL’ye yakın bir zararımız var ve zararımız gün ve gün artmakta. Bir an evvel yakalanmasını istiyoruz. Büyük bir rakam ve büyük bir dolandırıcılık. Yakalanmazsa bundan sonra bu ve buna benzer insanlara büyük ilham verecek" ifadelerini kullandı.