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08 Mayıs 2018 14:38

Özel öğrenciler hayvan bakımevini ziyaret etti

Hayvanların tedavi ve bakımı için hizmet veren Batman Belediyesi Hayvan Bakım Evi, öğrenciler ile sahipsiz hayvanları buluşturmaya devam ediyor.

Özel öğrenciler hayvan bakımevini ziyaret etti

08 Mayıs 2018 14:38


Özel bir rehabilitasyon merkezi öğrencileri, Belediye Hayvan Bakım Evi’ne yönelik bir ziyaret programı düzenleyerek, sahipsiz hayvanları yakından görme ve sevme imkanı buldu. Özel öğrencilerin, Belediye Hayvan Bakım Evi’nde bulunan hayvanlarla birlikte vakit geçirmeleri sağlanarak öğrencilere hayvan sevgisi konusunda yardımcı olundu. Belediye Hayvan Bakım Evi’nde bulunan kedi ve köpeklere dokunarak seven, elleriyle özel olarak besleyen öğrencilere, sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesi uygulamalı olarak anlatılıp bilgi verildi.




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