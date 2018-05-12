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12 Mayıs 2018 09:27

(Özel) Şehit eşinin silahını devraldı

Batman’ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK tarafından defalarca saldırıya uğrayan Cılkaz köyünde çocuklarını güvenle büyütmek ve korumak için Güvenlik Korucusu olan Meryem Çelik, şehit olan eşinin silahını devralarak 10 yıldır görevini başarıyla sürdürüyor.

(Özel) Şehit eşinin silahını devraldı

12 Mayıs 2018 09:27


11 yıl önce Güvenlik Korucusu olan eşi şehit olduktan sonra da defalarca terör saldırısına maruz kalınan köyde 6 çocuğuna bakabilmek için güvenlik korucu olarak eşinin silahını devraldı. 10 yıldır Güvenlik Koruculuğu görevini başarıyla sürdüren Meryem Çelik, hem ev işlerini yaparken hem de köy etrafında bulunan mevzilerde nöbet tutuyor. Çelik, 6 çocuğunu kimseye muhtaç etmeden büyütmenin yanı sıra vatan topraklarını korumanın gururunu yaşadığını söyledi.


Eşi teröristler tarafından şehit edildiğinde çocukları ile yalnız kalan fedakar anne Meryem Çelik, "Büyük oğlum askere gitti. Ben işlerimi yapıyorum. Evde hem çocuklara bakıyorum, hem de nöbetlerimi tutuyorum. Çocuklar gündüz okula gidiyor. Evde yemeklerini hazırlıyorum. Evin işlerini yapıyorum. Gece gündüz nöbet tutuyorum çocuklar için” dedi.


Eşi şehit olduktan sonra koruculuk görevini devraldığını söyleyen Çelik, "Eşim öldükten sonra ben korucu oldum. Devletimi çok seviyorum. Çocuklarım için gece gündüz nöbet tutuyorum" diye konuştu.



"Annem örnek bir kadın, bende korucu olacağım"


Çelik’in 15 yaşındaki kızı Kerime Çelik, "Babamız şehit oldu. Annemiz bize bakıyor. Annem korucu oldu. Babamın silahını o devraldı. 6 kardeşiz ve o bize bakıyor. Yemeğimizi yapıyor, okulumuza bizi gönderiyor, her şeyi o yapıyor. Büyüdüğüm zaman annem gibi örnek bir kadın olacağım. Korucu olacağım ben de. Annem örnek bir kadın. Çünkü korucu oldu. Annem babamız gibidir. Hem annemiz hem babamız. Çünkü her şeyimizi o yapıyor. Annem çok fazla Türkçe bilmiyor. Ağabeyim de şu an askerde. O da geldiği zaman korucu olacak" şeklinde konuştu.




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