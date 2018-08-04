(Özel) Sıcaklara dayanamayan çocuklar süs havuzlarında serinliyor

Batman’da yaz aylarında artan sıcaklıklara dayanamayan çocuklar, Atatürk Parkı’nda bulunan süs havuzuna girdi. Çocuklar gönüllerince serinlerken bir yandan da çimlerin üzerine uzanarak güneşlendi. Kimileri yüzerken kimi çocuklar da uzaktan seyretti. Batman’da 47 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan çocuklar, hayatlarını hiçe sayarak süs havuzlarında doyasıya eğlendi. Etraftaki vatandaşlara aldırış etmeden serinlemenin keyfini çıkaran çocuklar, süs havuzunda gönüllerince yüzerek serinlemeye çalıştı.

Havuzda eğlenceli anlar geçiren çocuklar, havaların sıcak olmasından dolayı serinlemek istediklerini belirtti. Ramazan Kaynak isimli çocuk, “Çok eğleniyoruz, havalar çok sıcak. Bizim havuzlarımız olmadığı için süs havuzlarına geliyoruz” dedi.

Yüzmeye geldiğini ifade eden Arif Arı, çok sıcak olduğundan serinlemek için yüzmeye geldiğini söyledi. Annesinin kızmasına rağmen suya giren Buse Çiftçi, “Annem kızıyor ama ne yapayım çok sıcak” dedi.

Yüzme havuzlarının olmasını isteyen Rojin Elbir ise, “Annem kızıyor fakat sıcak olduğu için suya girip yüzüyoruz. Bizim için havuzun yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.