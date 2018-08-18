(Özel) Yemekten hemen sonra tatlı yenmemeli

Batman’da özel bir hastanede görev yapan Diyetisyen Kübra Akın, et tüketirken sağlığa dikkat edilmesi gerektiğini ve yemeğin hemen ardından tatlı tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Yemekten en az 1-2 saat sonra tatlı tüketilmesini söyleyen Akın, “Kurban Bayramı demek, bir araya gelen aileler, kesilen kurbanlar, dağıtılan etler ve kurulan sofralar demek. Fazlaca et tüketiminin olduğu Kurban Bayramı’nda eti tüketirken sağlığımız için bazı kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Kurban etinin kesimi, saklanması ve pişirilmesi noktasında hijyen kurallarına uymak en önemli nokta. Hava sıcaklığından dolayı da etleri açıkta bekletmemeye özen göstermeli” dedi.

“24 saat bekletmeden tüketilmemelidir”

Bayram sabahı kesilen etin bekletilmesi konusunda açıklamalarda bulunan Akın, “Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk oluşturur. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir. Hemen tüketilecekse eğer sabah değil de eti daha çok öğlen vakti, öğlen yemeği yerinde tüketmeyi öneriyoruz. Pişirme yöntemi olarak; haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır. Kavurma yapılacaksa da içine tereyağı veya kuyruk, iç yağı eklemeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirme yapılmalıdır. Et tüketirken yanında bol c vitamini içeren yeşil yapraklı sebzeler tercih edilmelidir ki etin içindeki demirin emilimi artsın ve sindirimi kolaylaşsın. Sindirimi de kolaylaştırması için taze reyhan ve nane salatalarda kullanılmalı. Yemeğin ardına zencefilli bir yeşil çay midenizi rahatlatıp sindiriminizi kolaylaştıracaktır. Sindirimi kolaylaştırabilmek için gün içerisinde bol bol su içmeyi ihmal etmemeliyiz” diye konuştu.

“Yemeğin hemen ardından tatlı tercih edilmemeli”

Tatlının yemekten hemen sonra yenmemesini söyleyen Akın, “Yemeğin hemen ardından tatlı tercih edilmemelidir. En az 1-2 saat sonra tüketilmeli. Tatlı tercihimizi sütlü tatlı veya dondurmadan yana tercih edersek daha sağlıklı olur. Senede iki defa gelen bayram günlerinde kişiler diyete uymak için kendilerini zorlamamalıdırlar. Sadece bazı noktalara dikkat ederek bayramı bayram gibi yaşamak gerek” şeklinde konuştu.