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Patlayan televizyondan dolayı yangın çıktığı iddiası

Batman’ın Sason ilçesinde bir vatandaşın iddiasına göre yeni aldığı televizyonun patlaması sonucunda evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Batman'ın Sason ilçesinde bir vatandaşın iddiasına göre yeni aldığı televizyonun patlaması sonucunda evde çıkan yangın, hasara yol açtı.


Sason'a bağlı Yeniköyde ikamet eden iki çocuk babası Yunus Doğan'ın iddiasına göre 1 ay önce 2 bin liraya aldığı televizyonun evde kimsenin olmadığı bir anda yüksek bir sesle patlamasının ardından evde çıkan yangında, evdeki bütün eşyasının yandığı belirtildi. Yunus Doğan, “Dün saat 14.30 sıralarında hiç kimsenin evde olmadığı sırada evimden yüksek sesle bir patlama sesinin duyulmasının ardından dumanların yükseldiğini gören çocuklar, hemen koşarak bana haber verdiler. Ben koşarak eve geldiğimde kimse evde yoktu, kapıda kilitliydi ben açtım kapıyı. Evde büyük bir yangın çıkmıştı. Hemen itfaiye ye haber verdik. Kısa zaman içinde köye gelen itfaiyeciler ile yardıma gelen köylüler el el vererek yangını söndürdük. Bir ay önce 2 bin liraya aldığım televizyonum patlamıştı. Yangının patlayan televizyondan kaynaklandığını düşünüyorum. Evde bulunan bütün eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Zaten günlük çalışarak geçimimi sağlıyordum. Eşyalarımın yanmasından dolayı zor duruma düştüm. Yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyorum” dedi.

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