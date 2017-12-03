Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 17:41

Petrolspor lideri geçemedi

Spor Toto 3.

Petrolspor lideri geçemedi

03 Aralık 2017 17:41

Lig 1. Grupta mücadele eden Batman Petrolspor, kendi saha ve seyircisi önünde ligin güçlü ekiplerinden lider Manisa Büyükşehir Belediye Spor Klubü karşısında 1-1 berabere kaldı.


Batman Petrolspor, 16 Mayıs Şehir Stadı’nda karşılaştığı Manisa BBSK karşısında 1 puana razı oldu. Petrolspor maçın ilk yarısında Samed Kartal ile yakaladığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarının son dakikasında rakip Manisa BBSK’li Erhan Kara’nın 44. dakikasında attığı gol ile 1-1’lik eşitlik sağlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise her iki takımdan da gol sesi duyulmadı ve maç 1-1’lik beraberlik ile sona erdi. Batman Petrolspor 22 puan ile 7. sıraya geriledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    16°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç