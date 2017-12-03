Petrolspor lideri geçemedi

Lig 1. Grupta mücadele eden Batman Petrolspor, kendi saha ve seyircisi önünde ligin güçlü ekiplerinden lider Manisa Büyükşehir Belediye Spor Klubü karşısında 1-1 berabere kaldı.

Batman Petrolspor, 16 Mayıs Şehir Stadı’nda karşılaştığı Manisa BBSK karşısında 1 puana razı oldu. Petrolspor maçın ilk yarısında Samed Kartal ile yakaladığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarının son dakikasında rakip Manisa BBSK’li Erhan Kara’nın 44. dakikasında attığı gol ile 1-1’lik eşitlik sağlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise her iki takımdan da gol sesi duyulmadı ve maç 1-1’lik beraberlik ile sona erdi. Batman Petrolspor 22 puan ile 7. sıraya geriledi.