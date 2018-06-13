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13 Haziran 2018 13:49

Ramazan’da zorlu hasat mesaisi

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, Ramazan ayında sıcak havaya rağmen mercimek hasadı yapıyor.

Ramazan’da zorlu hasat mesaisi

13 Haziran 2018 13:49


Hava sıcaklıklarının arttığı Gercüş’te çiftçiler, Ramazan ayında sıcak havaya rağmen tarlalarda çalışıyor. Mercimek hasadına başlayan çiftçiler, işlerini sabahın erken saatleri ile iftara yakın saatlerde yapıyor. Çiftçi Rıdvan Işık, Ramazan ayında hem oruç tutup hem de tarlada çalışmanın çok zor olduğunu belirterek, “Sabahın erken saatlerinden olan 06.00 kalkıyoruz ve iftara yarım saat kala çalışıyoruz. Sıcakta çalışmak ve oruçlu olmak çok zorlu ve zahmetli bir iştir. Oruç ayında mercimek hasadında çok susuyoruz. Yemek aklımıza gelmese de çok susuz kalıyoruz” dedi.


Habip Işık ise, “Bu sene yine mercimek hasadı Ramazan ayına denk geldi. Bu nedenle çok zorlanıyoruz” diye konuştu.




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