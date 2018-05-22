Rektör Durmuş iftarını öğrencilerle açtı

Dr. Aydın Durmuş, ilk iftarını ailem dediği öğrencileriyle açtı.

Batman Üniversitesi Merkez Kampüste Batman Belediyesi’nin katkılarıyla Kızılay Batman Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına Rektör Durmuş’un yansıra Rektör Yardımcısı Gülriz Kozbe, Üniversite personeli ve öğrenciler katıldı. Rektör Durmuş, “Bu Ramazan Batman’daki ilk iftarımı ailemin bir parçası olarak gördüğüm öğrencilerimle açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Göreve başladığım ilk günden itibaren dile getirdiğim gibi, bizim bütün çalışmalarımızın odak noktasında siz kıymetli öğrencilerim yani evlatlarım var. Üniversitemizde okuyan 15 bin öğrencinin hepsi benim evladımdır. Kıymetli öğrenciler sizler bu ülkenin umudusunuz, bu vatan sizlerin omuzları üzerinde muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacaktır. O nedenle çok çalışmalısınız. Dersliklerde ve okuma salonlarında sizleri çalışırken gördüğümde çok mutlu oluyorum. Evlatlarım okuyor, çalışıyor diye çok seviniyorum. Sizler çalıştıkça, başarılı oldukça bu ülke yükselmeye devam edecektir ve hiçbir güç bizi durduramayacaktır” dedi.

Ramazan boyunca öğrencilerin iftarlarını kampüste açacağını belirten Rektör Durmuş, “Bu imkanı oluşturan ve desteklerini hiçbir zaman Üniversitemizden esirgemeyen Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’a çok teşekkür ederim. Kızılay Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ’e de katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.