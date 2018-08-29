Rektör Durmuş, Rektör Yardımcısı Birinci’yi tebrik etti

Dr. Aydın Durmuş, Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Birinci’nin Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atanmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Dr. Aydın Durmuş, Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu Üyeliğine seçilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Birinci böylesi önemli bir göreve atanmasının Batman ve Batman Üniversitesi için gurur verici olduğunu söyledi. Durmuş, Birinci’nin vatana ve millete üstün hizmetler sunmasını dileyerek, yeni görevinde başarılar diledi.