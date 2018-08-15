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15 Ağustos 2018 15:13

Rektör Durmuş, Yükseköğretim kalite kurulu toplantısına katıldı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Durmuş, Yükseköğretim kalite kurulu toplantısına katıldı

15 Ağustos 2018 15:13

Dr. Aydın Durmuş, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından başlatılan, kurumsal dış değerlendirmeye ilişkin ’Mentörlük sistemi’ kapsamında değerlendirilecek beş kuruma yönelik bilgilendirme toplantısına katıldı.


Mersin Çağ Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ünal Ay, Dr. Aydın Durmuş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık ve üniversitelerin kalite komisyonlarında görev alanlar katıldı. Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken tarafından verilen Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı-2018 konulu bilgilendirme seminerinin ardından yükseköğretim kurumları yöneticileri Kurumsal Dış Değerlendirmeye Yönelik Mevcut Durum ve Hazırlıklar konulu sunum gerçekleştirdiler. Toplantı, 2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine ilişkin karşılıklı soru-cevap ve deneyim paylaşımı ile tamamlandı.




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