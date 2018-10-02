Rektör Durmuş'tan Kaymakam Özdalı'ya ziyaret

Dr. Aydın Durmuş, Sason Kaymakamlığına atanan Kaymakam Abdullah Özdalı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Sason Kaymakamı Abdullah Özdalı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunan Rektör Durmuş'a Batman Üniversitesi Genel Sekreteri Adnan Selçuk Erginöz, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yakup Yılmaz ve Özel Kalem Müdürü Dr. Onur Oğuz eşlik etti. Sason Kaymakamlığına atamasından dolayı Kaymakam Özdalı'yı tebrik eden Rektör Durmuş, yeni çalışma hayatında kendisine başarılar diledi. Sason'un gelişmesi ve kalkınması için yapılabilecek çalışmaların konuşulduğu ziyarette, Kaymakam Özdalı, ziyaretinde dolayı Rektör Durmuş'a teşekkür etti.