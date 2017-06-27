Roket atar ve mühimmatı ele geçirildi

Batman Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada: "İlimiz Emniyet Müdürlüğünce bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında; İlimiz Kuyubaşı TOKİ konutlarında yapılan uygulama sonucu; eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 1 adet roketatar, 13 adet roketatar başlığı, 12 adet roket sevk fişeği, 2 bin 100 adet 7,62 mm dolu fişek, 440 adet bixi mühimmatı, 2 adet düdüklü tencere içerisine hazırlanmış EYP, 1 adet 20 kg’lık yağ tenekesi içerisine hazırlanmış EYP ve 200 metre (yaklaşık) elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir. İlimizde öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir." denildi.