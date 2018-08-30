Rus ve Ukraynalı mankenler Hasankeyf’i salladı

Defilede, Rus ve Ukraynalı mankenler ilçeyi salladı.

Diyarbakır ve Batman’da faaliyet yürüten bir moda evi tarafından Ilısu Baraj suları altında kalacak olan 12 bin yıllık tarihi ilçe Hasankeyf’te yöresel elbise ve gelinlik defilesi düzenlendi. Defilede yöresel elbise ve gelinlikleri tanıtan Rus ve Ukraynalı mankenler ilçeyi adeta salladı. Hasankeyfli vatandaşların kıyafetlerden çok mankenlere ilgi göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ukraynalı model Oksana Kuznetsova, 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf’i görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. İlçeyi ilk defa gördüğünü anlatan Kuznetsova, “Böyle güzel bir yeri sular altında kalmadan görmek bizi çok mutlu etti. Yöresel kıyafetleri tarihin gölgesinde tanıttık. 8 manken Ukrayna’dan defile için geldik. Türkiye’de ve Hasankeyf’te bulunmaktan büyük bir mutluluk yaşıyorum” dedi.

Rus manken Marina Nasyetkina, “Hasankeyf’e defile için geldik. Burada olmaktan çok mutluyum. Ama Hasankeyf’te baraj yapılması beni çok üzdü. Çünkü burası çok mükemmel bir yer. İnsanlar buraya gelip tarihi görebilirler” diye konuştu.

“Üzüntümüzü dile getirmeye çalıştık”

Hasankeyf’in sular altında kalmasının kendilerini üzdüğünü ve bu yüzden defileyi düzenlediklerini anlatan Mezopotamya Moda Evi ortaklarından Mehmet Kaymak, şunları kaydetti:

“Defilemizin asıl amacı arkamızda gördüğünüz 12 bin yıllık tarihin yok olmasından dolayı üzüntümüzü dile getirmeye çalışıyoruz. Bundan dolaylı böyle bir çalışmayı burada yürütmek istedik. Rusya’dan ve Ukrayna’dan gelen mankenlerimiz var, yerli mankenlerimiz var. Burada yaptığımız tasarımlarla bir şeyler anlatabilmek için böyle bir girişimde bulunduk. Özellikle Mezopotamya bölgesinde böyle bir defile yapmaktan Mezopotamya Moda olarak onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Büyük bir üzüntü içerisindeyiz”

Yöresel kıyafet ve gelinlik tasarımcısı Nadide Pehlivan ise, tarihi Hasankeyf’in yok oluşu nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, “Bu nedenden ötürü defile yapmaya karar verdik. Son bir defada olsa bu görüntüyü sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.