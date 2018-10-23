Sağlam yapılmayan yol tekrar yapılacak

Batman'ın Sason ilçesinde asfaltlama çalışmaları bitirilen yollarda incelemelerde bulunan Kaymakam Abdullah Özadalı, bozuk yerlerin tekrar yapılması talimatını verdi.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, yapımı tamamlanan yollarda incelemelerde bulundu. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi tamamlandıktan sonra yapılan anlaşmalar sonucunda yüklenici firma tarafından asfaltlanan yolları inceleyen Özadalı, kısa süre sonra tekrar bozulan yolların tekrar yapılması için yüklenici firmaya talimat verdi.