Sahte para ile alışveriş yaparken yakalandılar

Edilen bilgiye göre Batman Malabadi Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesinde Ö.Ç. ve S.S. isimli öğrenciler, sahte parayla kantinden alışveriş yaparken yakalandı. Durumu fark enden kantin sahibi olayı, okul yetkililerine ve jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahısların üzerinde yaptıkları aramalarda sahte 40 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.